Moraes pede informações sobre morte de bolsonarista em presídio

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta segunda que a Direção do Centro de Detenção Provisória II apresente explicações sobre as circunstâncias da morte de Cleriston Pereira da Cunha, preso por participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Moraes quer acesso aos prontuários médicos e relatórios de atendimentos a Cleriston enquanto esteve preso. Ele morreu por volta das 10h desta segunda-feira, segundo a administração da unidade prisional, vítima de “um mal súbito durante o banho de sol”.

Morador do Distrito Federal, Cleriston tinha 46 anos e deixa a esposa e duas filhas.