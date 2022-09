Moraes mostra como é a ‘sala’ de totalização de votos da eleição no TSE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, abriu na manhã desta quarta a sala de totalização dos votos. O local que fica na sede do tribunal é alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro, que costuma chamar o espaço de “sala secreta”.

“Não tem nada de sala secreta nem sala escura. É uma sala clara e transparente”, declarou Moraes.

O ministro convidou todos os presidenciáveis, mas nenhum deles compareceu — a quatro dias do primeiro turno. Já o representante das Forças Armadas, que compõem o grupo de fiscalização das eleições, o ministro da Defesa do governo Bolsonaro, general Paulo Sérgio Nogueira, se fez presente no local.