Moraes diz que urnas eletrônicas encerraram fase ‘nefasta’ da democracia

Na presença de Jair Bolsonaro, o novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, fez uma defesa enfática das urnas eletrônica durante seu discurso de posse, na noite desta terça-feira.

O ministro comentou que, antes da implementação dos equipamentos, havia desvirtuamento das urnas, votos riscados e até “caneta colocada no punho”.

“E a Justiça Eleitoral, com coragem, com competência, com transparência, simplesmente encerrou essa nefasta fase da democracia brasileira”, declarou.

“A vocação pela democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular permanece nessa Justiça Eleitoral e nesse Tribunal Superior Eleitoral, que continuamente vem se aperfeiçoando, principalmente com a implementação e a melhoria das urnas eletrônicas”, complementou Moraes.

O novo chefe do Tribunal Superior Eleitoral acrescentou que o aperfeiçoamento “foi, é e continuará sendo constante, sempre, absolutamente sempre, para garantir total segurança e transparência ao eleitorado nacional,”, dando como exemplo a implementação da biometria.

Bolsonaro, que não perde a oportunidade de desacreditar as urnas eletrônicas e atacar a Justiça Eleitoral, se manteve impassível durante a fala do anfitrião da noite.

