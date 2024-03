Moraes decide liberar três policiais militares presos por omissão no 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta quinta-feira a soltura de três coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal, réus no inquérito que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. Eles estavam presos em Brasília por terem se omitido durante o ataque.

O ex-comandante-geral da PMDF, Fábio Augusto Vieira, o ex-subcomandante, Klepter Rosa, e Marcelo Casimiro foram libertos do regime fechado. Os três coronéis terão de usar tornozeleira eletrônica, não podem usar redes sociais, nem se comunicar entre si.

Além disso, os passaportes dos militares ficarão retidos e eles não podem sair do Distrito Federal. Com as medidas cautelares, Moraes diz, na decisão, que os militares, presos em agosto do ano passado, não apresentam mais riscos à investigação.

O ministro argumentou que eles passaram para a reserva remunerada e houve uma “reestruturação total do comando da Polícia Militar no Distrito Federal”.