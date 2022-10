Moraes conversa com advogados de Bolsonaro e Lula e pede ‘mais civilidade’

Atualizado em 20 out 2022, 15h46 - Publicado em 20 out 2022, 13h48

Por Ramiro Brites Atualizado em 20 out 2022, 15h46 - Publicado em 20 out 2022, 13h48

Após a plenária do TSE , Alexandre de Moraes se reuniu com os advogados das campanhas de Jair Bolsonaro e Lula para debater o uso eleitoral de fake news no segundo turno. A conversa terminou no início da tarde desta quinta. Durante a sessão, que aumentou o “poder de polícia” do TSE contra a desinformação, o presidente da Corte já havia adiantado que convocaria os representantes dos presidenciáveis, que saíram da reunião sem falar com a imprensa.

“Estão presentes os advogados dos dois candidatos a presidente da República e, já adianto, serão convidados para uma reunião hoje para tratar desse assunto, para que possamos trazer mais civilidade à campanha, ao segundo turno da campanha, principalmente, nas redes sociais”, afirmou Moraes.

Durante a sessão, o ministro salientou, mais de uma vez, que as notícias falsas estão sendo usadas de forma mais agressiva no segundo turno. Na quarta, o presidente do TSE se reuniu com representantes de plataformas de redes sociais, as quais ele parabenizou pela contribuição à Justiça no primeiro turno.