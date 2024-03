Moraes comunica Arthur Lira sobre prisão de Chiquinho Brazão

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, comunicou oficialmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

Ele e seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) Domingos Brazão, são acusados de ser os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 14 de março de 2018.

Agora, conforme determina a Constituição, a Casa deverá realizar votação para decidir sobre a manutenção ou revogação da prisão do parlamentar. Lira ainda vai definir a data da votação.