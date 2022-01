MJ quer dar R$ 100 mil a famílias de policiais federais mortos em ação

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, quer propor ao Congresso um projeto de lei que institui indenização por morte ou invalidez permanente de servidores da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional.

A proposta será encaminhada ao Ministério da Economia nos próximos dias e demonstra, segundo ele, “o compromisso do governo federal com a valorização dos profissionais de segurança pública na execução de suas atividades no país”.

Pelo texto, profissionais vitimados em decorrência da atividade profissional ou a família terá direito a receber indenização de 100.000 reais.

A Lei Orçamentária de 2022, segundo o ministério, prevê recursos suficientes para atender a despesa proposta.