Ministros de Lula, governadores e prefeitos vão discutir gestão pública

Governadores e prefeitos de norte a sul do país e ministros do governo Lula vão se reunir em Brasília na semana que vem para compartilhar experiências em gestão pública e discutir como tornar as políticas públicas mais eficientes para o cidadão e incentivar o desenvolvimento regional.

O encontro será realizado a partir do dia 22, no 12º congresso de gestão pública do Consad, o Conselho Nacional de Secretários de Administração.

Dentre os participantes confirmados estão os ministros Renan Filho (Transportes), Esther Dweck (Gestão) e Waldez Goes (Integração), os governadores Raquel Lyra (PE), Mauro Mendes (MT) e Ronaldo Caiado (GO), e os prefeitos Sebastião Melo (Porto Alegre) e Rogério Santos (Santos-SP).

