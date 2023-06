Ministros de Lula acenam à bancada ruralista apoio em negociação com o BC

O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), em nome da Frente Parlamentar Agrícola, pediu a ministros de Lula apoio em uma negociação com o Banco Central. A bancada ruralista quer ampliação da exigibilidade de créditos ao agronegócio. A medida depende da reunião do Conselho Monetário Nacional, marcada para a próxima quinta-feira.

“O que nós queremos é que o Banco Central aumente o grau de exigibilidade. Leia-se: os recursos que são aplicados, que têm origem no agro, como o LCA, que sejam aplicados mais no agro e não uma aplicação livre”, diz Jardim.

Atualmente, do valor arrecadado com letras de crédito do agronegócio, 35% deve ser aplicado na atividade agropecuária. Uma decisão do Conselho Monetário Nacional pode garantir mais recursos destinados ao setor.

A reunião contou com a presença dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Marina Silva (Meio Ambiente). No encontro, a bancada ruralista pediu atenção especial ao seguro rural e à armazenagem no próximo Plano Safra, anunciado nesta terça-feira.

