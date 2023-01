Ministro garante abastecimento de combustíveis e monitora protestos

O ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, garantiu nesta segunda que o abastecimento de combustíveis não será alvo de manifestações golpistas. Bolsonaristas tentaram, no sábado, bloquear o acesso a uma refinaria em São José dos Campos (SP). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a tentativa foi fracassada.

Confira a nota do Ministério de Minas e Energia:

“O Ministério de Minas e Energia (MME), em articulação com as entidades vinculadas, tem garantido a normalidade do abastecimento nacional de combustíveis e o funcionamento adequado de refinarias, terminais e bases de distribuição. Além de monitorar o status de protestos nessas estruturas, seguimos atentos e em articulação com outras Pastas e Estados para assegurar o suprimento.

Seguiremos firmes e compromissados com a sociedade brasileira.

Ministro Alexandre Silveira”