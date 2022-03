Ministro de Bolsonaro censura filme de Danilo Gentili

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministro da Justiça, Anderson Torres anunciou nesta terça que o governo, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, determinou que o filme Como se tornar o pior aluno da escola (2017) seja removido dos catálogos das plataformas de streaming no Brasil. O não cumprimento resulta em multa diária de 50.000 reais, como mostra ato do governo divulgado por Torres nesta terça.