Ministro da Educação confirma suspensão de Novo Ensino Médio

Giro VEJA - terça, 4 de abril

Os desdobramentos do caso dos presentes da Arábia Saudita e a estreia da nova temporada do Amarelas On Air são os destaques do dia

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira a devolução de mais um conjunto de joias. O estojo em questão teria sido o primeiro de três pacotes destinados ao ex-presidente pelo governo da Arábia Saudita, entregue pessoalmente a ele em 2019. Ali, estavam várias joias masculinas, entre elas um relógio Rolex cravejado de diamantes