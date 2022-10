Ministro da Defesa concede Ordem do Mérito Aeronáutico a Hang e petista

Atualizado em 10 out 2022, 14h06 - Publicado em 10 out 2022, 13h34

Ministro da Defesa, o general Paulo Sério Nogueira de Oliveira publicou na edição desta segunda do Diário Oficial da União os nomes dos militares e personalidades admitidas na Ordem do Mérito Aeronáutico.

Dois dos escolhidos se destacaram na lista pelas diferenças ideológicas entre si — e ambos passaram a integrar o Corpo de Graduados Especiais da ordem no grau de “comendador”.

São eles o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, e o deputado estadual André Ceciliano, do PT, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e candidato de Lula ao Senado no estado (o quinto mais votado no último dia 2).

De acordo com o decreto, do ano 2000, que aprovou o atual regulamento da Ordem do Mérito Aeronáutico, a honraria se destina a “reconhecer assinalados serviços prestados à Aeronáutica por personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras e, ainda, por Organizações Militares e Instituições Civis, nacionais ou estrangeiras”.