Ministra do Turismo de Lula ganha apoio de ex-partido de Mourão no Rio

A dúvida sobre a manutenção de Daniela Carneiro à frente do Ministério do Turismo ganhou força e a ministra foi chamada para uma conversa com o presidente nesta terça. Alvo de críticas de aliados de Lula desde janeiro, Daniela deve ser substituída por Celso Sabino (União Brasil-PA), deputado ligado a Arthur Lira.

Daniela conquistou a vaga no Turismo no anseio de Lula em agradar à bancada do União Brasil e como forma de retribuição ao apoio eleitoral dela e de seu marido, Waguinho, na Baixada Fluminense, região majoritariamente bolsonarista.

A ministra pediu para sair do União Brasil e está cotada para migrar para o Republicanos, partido do ex-vice-presidente Hamilton Mourão e atual senador. A antiga legenda do parlamentar, PRTB, divulgou nesta semana apoio à ministra do Turismo.

Confira a nota:

“O que seria do Rio de Janeiro sem a força motriz de seu turismo? O que seria do Brasil sem o chamariz do trade turístico fluminense? Há anos que o estado do Rio de Janeiro luta para entrar nos trilhos novamente e isso passa pela reconstrução de uma política de incentivo ao turismo.

No início deste ano, com a chegada de Daniela Carneiro ao cargo de titular do ministério do Turismo iniciou-se uma nova fase com expectativa positiva acerca de bons ventos não só no setor turístico fluminense, mas como também no desenvolvimento econômico e social.

Continua após a publicidade

No cargo de ministra do Turismo, Daniela Carneiro abriu alas para uma era do turismo brasileiro, com diálogo frequente entre a esfera federal e o trade turístico do Rio de Janeiro, dos mais importantes do continente.

E é por isso que o PRTB, que tem como norte o trabalho pelo desenvolvimento econômico e social para a construção de um país democrático e mais justo para todos, viu com preocupação as notícias apontando para a saída de Daniela Carneiro do cargo.

No momento em que o estado mais precisa do turismo para manter os números da retomada e em um período tão crítico para a atividade aeroportuária, com a questão do Galeão, a última coisa que o Rio precisa é perder a voz da ministra do Turismo.

O Brasil precisa de união em prol da reconstrução de uma nação democrática e que tenha o desenvolvimento econômico e social como norte. O PRTB acredita no diálogo entre as esferas para que sejam colocadas em práticas as melhores políticas públicas. Diante disso, o PRTB presta total apoio a Ministra Daniela Carneiro e é veemente contra a sua substituição.

Por fim, importante destacar que a Ministra Daniela Carneiro vem desempenhando com muito qualidade e responsabilidade seu trabalho e colocando o turismo como uma dos pilares de melhoria de vida das pessoas e crescimento do nosso país.

Parabéns Ministra e contamos com vc!

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2023.

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro Estadual Rio de Janeiro

Presidente Estadual Alexandre Bergamo”