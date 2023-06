Ministra do Turismo é chamada por Lula ao Planalto

Em meio a rumores de demissão, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, foi chamada há pouco para uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto logo mais, às 10h desta terça-feira.

Deputada federal licenciada, ela é alvo de pressões do União Brasil, seu partido, que quer emplacar no seu lugar o deputado Celso Sabino (PA), da mesma legenda.

O encontro não está na agenda oficial de nenhum dos dois. Às 10h, Lula tem uma reunião marcada com Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Institucionais.

Nesta segunda, o ministro afirmou que não havia nenhuma definição sobre o destino de Daniela, mas admitiu que o União Brasil “vem apresentando desejo de reformulação da representação dos seus três ministros indicados”.

Em abril, a ministra pediu desfiliação do União Brasil. Deputada mais votada do Rio de Janeiro nas eleições do ano passado, ela é esposa do prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, que migrou para o Republicanos após uma crise no diretório estadual do partido.

Daniela confirmou presença na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, às 15h desta terça, para apresentar planos e programas do ministério para 2023. A depender do resultado da conversa com Lula, ela nem precisará comparecer.