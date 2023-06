Padilha diz que União Brasil quer ‘reformulação’ de ministros do partido

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve comandar uma reunião ministerial na próxima quinta-feira.

Não há, no entanto, de acordo com Padilha, qualquer definição sobre o destino da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Em abril, ela pediu desfiliação do União Brasil, que quer substituir a titular da pasta pelo deputado Celso Sabino.

“O União Brasil vem apresentando desejo de reformulação da representação dos seus três ministros indicados (…) Não apresentou nada especificamente sobre um ou outro ministro, mas está na pauta com o União Brasil discutir essa reformulação”, disse Padilha em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

Ele também declarou que Lula cobrou mais rapidez na nomeação de indicações de parlamentares em cargos federais nos Estados.

As prioridades nas últimas semanas do primeiro semestre estão no Senado, afirmou Padilha, na discussão e aprovação do novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, e no aval às indicações de Lula para diretorias do Banco Central e para o Supremo Tribunal Federal.

O governo federal trabalhará para que o Senado aprove o projeto de lei complementar do novo marco fiscal sem mudanças em relação ao texto votado pela Câmara, disse Padilha.

