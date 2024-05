Ministra de Lula usa tragédia no RS para pedir votos e apaga post

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, publicou na tarde desta terça-feira no X (antigo Twitter) um texto “sobre a importância do seu voto”, no qual exalta a atuação do governo Lula diante da tragédia no Rio Grande do Sul, citando o investimento de 1,5 bilhão de reais para saúde, adiantamento de benefícios sociais, auxílio aos desabrigados, garantia de alimentos e energia.

“Ações necessárias que só um governo que se preocupa com as pessoas faz.Amanhã é o último dia para regularizar ou tirar o título de eleitor para votar nestas eleições. Se você ainda não fez isso ou conhece quem ainda não tenha feito, corre pra fazer. Votar em quem atua em prol da vida das pessoas e do povo brasileiro é o que faz a realidade mudar”, escreveu a ministra, acrescentando o site do TSE para que interessados obtenham mais informações.

Cerca de uma hora após a publicação, o post havia sido apagado da conta de Anielle na rede social — onde prints do texto passaram a circular, com críticas à manifestação.

O Radar questionou a assessoria da ministra por que o texto foi deletado, mas não obteve resposta até o momento.