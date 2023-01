Ministra da Saúde anuncia campanha de vacinação para fevereiro

Após reunião com o presidente Lula, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, informou que um comitê científico trabalha para elaborar uma campanha nacional de vacinação com início marcado para o próximo mês. A medida visa retomar uma taxa alta de cobertura vacinal nos imunizantes que fazem parte do Plano Nacional de Imunizações. Inclusive, a vacina contra a Covid-19, que vai entrar no calendário regular do PNI.

“Neste momento, está reunida a câmara técnica assessora para imunizações. Porque nós trabalhamos as imunizações e estamos recuperando a relação plena das sociedades científicas”, disse Nísia no fim da tarde desta terça.

“Nós já adquirimos (imunizantes), para uso pediátrico, do Instituto Butantã. Estamos trabalhando também com a Pfizer com este mesmo objetivo, garantindo que haja vacina. Mas nós sabemos que além da vacina, tem que ter toda a estratégia para vacinação”, seguiu.

Nísia Trindade ainda afirmou que as notas técnicas que recomendam o uso de cloroquina para o tratamento de Covid-19 serão revogadas nos próximos dias. Outras medidas incluídas no “revogação” proposto pelo grupo de transição vão demorar mais tempo.

“É sempre importante que ao revogar uma medida não exista um vazio. Algo que deixe o gestor desprovido, sem recurso”, explicou.

Ainda para os 100 primeiros dias de governo, Nísia falou que se debruça, desde a transição, na redução de filas para diagnósticos e cirurgias, na retomada do programa Farmácia Popular e na saúde das populações negra e indígena.

Continua após a publicidade