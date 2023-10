Ministra da Noruega vai se reunir com Alckmin e Marina Silva em Brasília

Atualizado em 6 out 2023, 13h33 - Publicado em 6 out 2023, 16h30

A ministra das Relações Exteriores da Noruega, Anniken Huitfeldt, chega ao Brasil na próxima segunda e terá uma série de atividades no Rio de Janeiro e em Brasília voltadas para o fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países. A Noruega é um dos principais doadores do Fundo Amazônia.

No primeiro dia da viagem, ela participará de um encontro no Rio de Janeiro com a comunidade empresarial brasileira e norueguesa para discutir o tema da transição energética e a possibilidade de ampliação da parceria estratégica com o Brasil, que é o maior destino de investimentos noruegueses depois da União Europeia e os Estados Unidos.

Na terça e na quarta, na capital federal, a chanceler terá reuniões com o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, além de outras autoridades e representantes da sociedade civil.

Esta será a primeira visita de Anniken Huitfeldt ao Brasil. Antes de assumir o mais alto posto da diplomacia norueguesa, ela já foi ministra do Trabalho, da Cultura e da Infância e Igualdade da Noruega.

