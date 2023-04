Ministra critica PM de Castro que invadiu escola com caveirões no RJ

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, criticou a ação da polícia militar do governador do Rio, Cláudio Castro, que invadiu na manhã desta quarta-feira uma escola pública na favela da Maré com dois caveirões (veja o vídeo ao final desta nota).

Os policiais faziam uma operação na favela quando criminosos buscaram refúgio na escola, que estava em pleno funcionamento. A polícia do Rio achou razoável invadir o local com blindados e disparou bombas para dispersar as dezenas de alunos que estavam no pátio.

Um vídeo com cena ganhou as redes e o governador saiu em defesa da ação policial. Castro afirmou que os policiais do Bope, ao invadirem a escola, usaram a “inteligência” e conseguiram prender 16 bandidos. A ministra afirmou que a ação elogiada pelo governador colocou dezenas de crianças em risco.

“É doloroso ver as cenas de uma escola invadida por um caveirão na favela da Maré, no Rio de Janeiro. É inaceitável que tantas crianças tenham o ano letivo prejudicado pela violência e que tenham, ainda, suas vidas colocadas em risco em operações policiais”, disse Anielle.

O descaso com a vida de crianças moradoras de favela é também um reflexo do racismo ao qual a população negra está submetida no país, segundo estudiosos do assunto, dado que é difícil imaginar que a polícia teria a mesma atitude em uma escola privada em uma região rica da cidade.

A ministra, que é nascida e criada na favela da Maré, afirmou que trabalhará em “defesa de uma política de segurança que preze por protocolos de defesa da vida e da dignidade de todo povo negro e favelado, especialmente das nossas infâncias e juventudes”.

Veja o vídeo com o momento em que policiais invadem uma escola com caveirões no Rio

Operação no Complexo da Maré deixa mais de 7 mil alunos sem aula ==> https://t.co/svsPAPqiqM pic.twitter.com/lALxHUA0Re — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) April 5, 2023