Ministério do Turismo vai liberar R$ 100 milhões em créditos para o RS

O governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, vai liberar 100 milhões de reais em créditos para empreendedores ligados ao setor que foram afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Os recursos sairão do Novo Fungetur, o Fundo Geral de Turismo, que é direcionado, principalmente, para micro, pequenas e médias empresas do país e permite acessar até 15 milhões de reais por linha de financiamento, com juros de até 5% de spread mais INPC acumulado nos últimos doze meses e carência de até cinco anos.

Na prática, a pasta vai liberar os créditos e os interessados terão que buscar agentes financeiros credenciados para acessar os recursos.

“A orientação do presidente Lula é não medir esforços pra ajudar o povo gaúcho”, diz o ministro Celso Sabino.