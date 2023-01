Ministério da Cultura reabre as portas após mais de quatro anos extinto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ministra Margareth Menezes recebeu há pouco os servidores do refundado Ministério da Cultura na Esplanada. O decreto de recriação do Minc entrou em vigor nesta terça.

“O ministério da Cultura voltou para onde ele nunca deveria ter saído. Para o Bloco B da Esplanada dos Ministérios do Distrito Federal do Brasil”, disse a ministra em frente à sede da pasta.

“Nós atravessamos esses tempos tão difíceis e agora estamos aqui de volta para contribuir, com todos vocês, com esse novo momento do nosso país”, seguiu Margareth, em recado aos servidores.

A nova estrutura da pasta conta com seis secretarias: Cidadania e Diversidade Cultura; Direitos Autorais e Intelectuais; Economia Criativa e Fomento Cultural; Formação, Livro e Leitura; Audiovisual; Comitês de Cultura.

A partir da Reforma Administrativa do governo Bolsonaro, o Ministério da Cultura foi oficialmente extinto em 1º de janeiro de 2019, com a publicação de medida provisória no Diário Oficial da União. Em 2016, Michel Temer chegou a incorporar o Minc à Educação, mas voltou atrás após repercussão negativa.