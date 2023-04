Ministério da Cultura investirá R$ 20 mi em filmes dirigidos por mulheres

O Ministério da Cultura vai lançar na tarde desta sexta um edital de audiovisual, batizado em homenagem à atriz Ruth de Souza (morta em 2019, aos 98 anos), que vai investir 20 milhões de reais para selecionar dez propostas de longas-metragens dirigidos por mulheres estreantes.

O evento vai acontecer na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, que receberá um repasse de 24 milhões de reais neste ano. A instituição, que abriga o maior acervo de filmes da América do Sul, vai receber a primeira visita da ministra Margareth Menezes e da secretária de Audiovisual, Joelma Gonzaga.

O edital Ruth de Souza vai destinar 2 milhões de reais para cada projeto de ficção, com temática livre e apresentados por produtoras brasileiras independentes. Serão aprovadas duas propostas por região do país, sendo pelo menos três de diretoras mulheres negras (pretas ou pardas) e ao menos duas de diretoras mulheres indígenas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no portal Mapas da Cultura , entre o dia 15 de maio e as 18h de 14 de julho.

Já o repasse para a Cinemateca será garantido por meio de da assinatura do termo aditivo do contrato de gestão, que representa um aumento de 30% em relação ao valor anterior. Também nesta sexta, será divulgada a nomeação dos membros do Conselho Técnico Consultivo da instituição, formado por representantes da sociedade civil, poder público e representantes da Sociedade Amigos da Cinemateca, gestora da entidade.

