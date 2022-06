Milton Ribeiro recebeu informações de que poderia ser alvo da PF

Com a prisão de Milton Ribeiro, os investigadores do esquema de corrupção no Ministério da Educação identificaram indícios de que integrantes do governo Jair Bolsonaro, com foro no STF — logo, provavelmente ministros do governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro –, tentaram interferir no caso para ajudar o ex-ministro.

Com isso, o caso será novamente enviado ao Supremo para sequência das investigações. Antes de cair nas mãos do juiz Renato Borelli, o caso estava com a ministra Cármen Lúcia e para ela voltará a partir de agora. É péssimo prenúncio para o governo.

“O Parquet Federal formulou pleito de remessa de parte do material arrecadado na investigação, pois, verificada a possível interferência nas investigações por parte de detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal”, diz o juiz.

O mistério a ser resolvido está numa conversa interceptada pela PF em que Ribeiro diz a um familiar o seguinte: “Não! Não é isso… ele acha que vão fazer uma busca e apreensão… em casa… sabe… é… é muito triste. Bom! Isso pode acontecer, né? se houver indícios né…”

Agora, a PF, com o STF no comando das investigações, vai tentar descobrir quem é o “ele” na conversa. O Radar mostra, na edição de VEJA que está nas bancas, que Milton Ribeiro telefonou a ministros de Bolsonaro antes de ser preso pela PF, o que indica que ele, mesmo fora do governo, mantinha linha direta com o primeiro escalão do Planalto.