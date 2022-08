Michelle estreia na TV e já mira ativo de Lula no Nordeste

A primeira-dama Michelle Bolsonaro estreou nesta terça-feira na propaganda eleitoral do marido em um vídeo que mira um dos principais ativos de Lula no Nordeste: a transposição do Rio São Francisco. As obras multibilionárias saíram do papel no governo do petista e se aproximaram da conclusão sob a gestão de Jair Bolsonaro.

Inicialmente relutante em participar da campanha, Michelle tem sido considerada um trunfo na busca pelo voto das mulheres — que segundo as pesquisas são responsáveis pela maior parte da rejeição ao presidente. A inserção de 30 segundos gravada para ser exibida na TV e nas redes sociais tem como público-alvo justamente o público feminino beneficiado pela transposição na região.

“A água chegou no sertão. Trouxe vida, alegria e esperança”, diz a primeira-dama enquanto imagens da obra e do marido tomando banho com as águas do rio são exibidas, além de uma mensagem apontando que a transposição “tá entregue”.

“A mulher sertaneja, que carregava lata d’água na cabeça, agora pode usar a sua força para voltar à escola ou para tirar o alimento que está brotando na terra. Tem mais tempo para ficar com a família, com os filhos e viver uma nova vida. Um presente para a mulher que merece e pode ser o que ela quiser”, acrescenta Michelle, olhando para a câmera.

Ela conclui a mensagem afirmando que “juntas, estamos construindo um Brasil para elas, com elas e por elas”.

Veja o vídeo abaixo: