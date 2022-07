Michel Temer torce para que Bolsonaro encontre presidente de Portugal

Michel Temer ficou surpreso ao saber da postura de Jair Bolsonaro de não receber o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, em Brasília na próxima semana.

O chefe de Estado português tem um almoço com Bolsonaro no Itamaraty, mas fontes do palácio começaram a confirmar aos jornalistas a disposição do presidente de não receber o português.

Para Temer, que vai conversar com Rebelo em São Paulo no domingo, a decisão de Bolsonaro seria lamentável. “Vou estar com o presidente de Portugal no domingo e até vou aconselhá-lo a telefonar para Bolsonaro”, diz Temer.

O ex-presidente também foi convidado para o almoço no Itamaraty com o chefe de Estado português.

Continua após a publicidade