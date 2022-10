Michel Teló fará série de shows em quatro capitais brasileiras

Atualizado em 6 out 2022, 18h38 - Publicado em 7 out 2022, 12h01

Entre 26 de outubro e 16 novembro, Michel Teló fará uma série de shows em quatro capitais brasileiras — Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo — pelo projeto Prudential Concerts, em parceria com a agência de entretenimento Novo Traço.

O cantor irá apresentar concertos inéditos ao lado de convidados especiais. Em cada uma das cidades, o artista contará com a participação de vencedores do The Voice Brasil. Estarão presentes Gustavo Bardin (The Voice 2021), Tony Gordon (The Voice 2019) e Millena Jardim (The Voice 2016).

Sob o comando do maestro Eder Paolozzi, regente titular da Nova Orquestra e da Funk Orquestra, o músico fará um mergulho na história da música sertaneja, com canções de seu repertório e clássicos da música caipira.

Em quatro anos de projeto Prudential Concerts, já foram realizados 19 espetáculos nas principais capitais do país para um público de aproximadamente 20.000 pessoas.