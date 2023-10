Mercadante lamenta mortes e ‘marcha da insensatez’ em Gaza

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, lamentou nesta quarta-feira as mais de 2.000 mortes no conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. Ele pediu um minuto de silêncio na abertura do seminário que celebra os 70 anos da Petrobras.

“Eu queria começar com uma mensagem de paz. Sem nenhum adjetivo, propor um minuto de silêncio para todas as vítimas dessa marcha da insensatez que está acontecendo agora no território de Gaza”, disse Mercadante.

Siga