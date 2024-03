Mendonça nega vínculo trabalhista em ação de empresária contra seguradora

A exemplo do que vem ocorrendo com uma série de ações trabalhistas que chegam ao STF, o ministro André Mendonça seguiu outros colegas de Corte e decidiu que não há vínculo empregatício no caso de uma ex-franqueada que processa a operadora de seguros de saúde e de vida Prudential.

“Entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta

Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho”, escreve o ministro.

Na decisão de 14 de março, Mendonça cassou a decisão da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que havia reconhecido vínculo empregatício com a ex-franqueada, e determinou que “outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante” do Supremo.