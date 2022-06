Mendonça leva ao plenário do STF ação sobre sigilo de visitas ao Planalto

O ministro André Mendonça, do STF, decidiu que a ação do PSB que questiona a constitucionalidade do sigilo imposto pela Presidência sobre atos da administração pública, como visitas de lobistas ao Palácio do Planalto, por exemplo, deve ser analisada em caráter definitivo, pelo plenário do Supremo.

O relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental também determinou que a Presidência seja notificada para prestar informações sobre os questionamentos em até 10 dias.