Membros do Ministério Público divulgam carta em defesa da democracia

Membros do Ministério Público engrossaram as manifestações em defesa da democracia em reação a movimentos autoritários de Jair Bolsonaro e seus apoiadores no sentido de deslegitimar o processo eleitoral brasileiro.

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, também chamada Conamp, divulgou nesta sexta uma carta que será entregue aos presidenciáveis neste ano em que cobra respeito às instituições democráticas.

O texto diz que “a democracia é a base da construção de uma nação livre e soberana, sobre a qual as instituições exercem suas funções de modo respeitoso, independente e harmônico, cada qual com as suas missões constitucionalmente definidas”.

A Conamp é a maior entidade do MP no Brasil com cerca de 16.000 mil associados. O documento foi elaborado no 15º Congresso Estadual do MP gaúcho, que ocorreu nesta semana em Gramado (RS).