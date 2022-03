MDB usa guerra na Ucrânia em propaganda partidária com Simone Tebet

A propaganda partidária do MDB que começa a ser veiculada na TV nesta quinta-feira, com a presidenciável Simone Tebet, usa imagens da invasão da Rússia na Ucrânia para criticar o governo Bolsonaro e cita ainda a corrupção de governos passados, com o exemplo de uma fábrica de fertilizantes parada em Mato Grosso do Sul.

“O mundo está em guerra e isso já prejudica o Brasil”, diz a senadora, enquanto imagens de prédios bombardeados na Ucrânia aparecem na tela.

A pré-candidata do MDB à Presidência então diz que, quando foi prefeita, de Três Lagoas (MS), entre 2005 e 2010, doou 50 hectares para a Petrobras construir a maior fábrica de fertilizantes da América Latina.

“A obra está parada desde 2015 por incompetência e corrupção. Agora o governo quer vender a fábrica para a Rússia. Conclusão: a comida pode ficar ainda mais cara”, afirma Simone.

A senadora encerra a peça, de 30 segundos, dizendo que política é coisa séria e que é preciso planejamento e experiência. “Eu sou Simone Tebet e, juntos, nós vamos reconstruir o Brasil”, conclui.