MDB e PSDB avaliam formar federação, diz Baleia Rossi

O presidente nacional do MDB Baleia Rossi anunciou nesta quarta-feira que o partido vai avaliar a possibilidade de federação com o PSDB.

“Tive hoje uma conversa inicial sobre formar uma Federação com o PSDB. Preciso ouvir as bancadas e os diretórios estaduais. No MDB, todas as decisões precisam ser tomadas de forma amplamente democrática“, publicou o cacique.

O recado está dado, mas a velha guarda da legenda já flerta com Lula. Na última segunda, Renan Calheiros (AL) se reuniu com o ex-presidente em São Paulo e defendeu abertamente o apoio da sigla ao petista já no primeiro turno e tem convocado emedebistas históricos, como Eunício Oliveira, para ajudar na empreitada. Vale lembrar que o partido já tem um nome lançado à presidência, o da a senadora Simone Tebet (MS).

Enquanto Lula tenta arrematar tanto o apoio do MDB quanto o do PSD de Gilberto Kassab — ao mesmo tempo em que avançam as negociações de federação com o PSB –, o PSDB tem patinado para formar alianças.

Ainda com a figura do governador de São Paulo João Doria como pré-candidato ao Planalto, o partido negocia formar federação com o Cidadania — que, por sua vez, também mantém conversas com o Podemos de Sergio Moro.