Mayra Cardi foge há mais de um ano de cobrança por condomínio atrasado

Com mais de 6 milhões de seguidores no instagram, a ex-BBB Mayra Cardi leva uma vida de luxo nas redes, mas foge da Justiça há mais de um ano para não ser notificada num processo em que é cobrada por uma dívida de 62 000 reais.

A influencer não tem pago as mensalidades de condomínio de um apartamento em Cuiabá, no Mato Grosso, desde 2020 — o imóvel está no nome dela e de dois irmãos — e a administração do prédio já avisou que, se os proprietários continuarem inacessíveis aos contatos da Justiça, serão citados por edital público.

“Está em fase de citação no processo, mas já é de domínio público. É um cinismo, eles se escondem, ficam mudando de endereço, falam que não estão em casa”, diz o advogado do condomínio, Nilo Bezerra.