Mauro Vieira fala nesta quarta a senadores sobre conflito em Gaza

Atualizado em 17 out 2023, 20h54 - Publicado em 18 out 2023, 06h01

Diante da escalada do conflito entre Israel e Hamas e a crise humanitária na Faixa de Gaza, a Comissão de Relações Exteriores do Senado vai ouvir, nesta quarta, o ministro das Relações Exteriores, chanceler Mauro Vieira.

A reunião começa às 13h. Os senadores querem compreender a posição da diplomacia brasileira sobre o conflito e diante do Conselho de Segurança da ONU e coletar informações sobre a repatriação de brasileiros.

Antes de ir ao Congresso, Vieira terá uma reunião pela manhã com o ministro da Defesa, José Múcio, sobre os resgates do Brasil na região da guerra no Oriente Médio, e deverá acompanhar a sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre a resolução da presidência brasileira a respeito da crise. À noite, ele embarca rumo a Nova York para participar de agendas do órgão.

Vieira cancelou na noite desta terça a participação na reunião da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que chegou a ser marcada para o meio-dia, porque ele só teria como ficar menos de uma hora no local. A ida poderá ser remarcada após o seu retorno dos Estados Unidos.

