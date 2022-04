Marinha diz que usa viagra no tratamento de hipertensão arterial pulmonar

Giro VEJA - segunda, 11 de abril

Encontro do petista com caciques emedebistas e compra de Viagra para as Forças Armadas são os destaques do dia

Enquanto o petista se movimenta no jogo eleitoral, o governo do presidente Jair Bolsonaro se vê às voltas com uma polêmica bem diferente: o Ministério da Defesa está sendo cobrado por explicações pela compra de cerca de 35 mil comprimidos do medicamento para as Forças Armadas