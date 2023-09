Marinha fecha acordo de cooperação técnica com a PUC do Rio

O Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha assinou, nesta segunda, um Acordo de Cooperação Técnica com a Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O objetivo do acordo é promover um intercâmbio entre pesquisadores e militares para ampliar a produção de artigos científicos e realizar melhorias nos planos de Operações Humanitárias, de Apoio à Defesa Civil e de Operações de Paz.

O acordo foi assinado pelo Almirante de Esquadra Carlos Chagas e pelo reitor da universidade, Anderson Antônio Pedroso, na Fortaleza de São José, no Rio de Janeiro.

“Fico muito feliz de poder contar com a Marinha porque a gente tem o mesmo princípio: a missão, a disciplina, a seriedade, a excelência e, sobretudo, esse ethos de estarmos a serviço”, diz Pedroso.

“A missão principal da Marinha é a defesa da pátria, mas nós também possuímos outras tarefas. Falo das ações de guerra naval, das operações com o emprego limitado da força e das atividades benignas. Nesse último caso, a força não é empregada, como na assistência humanitária, no apoio à Defesa Civil e nos projetos sociais de Defesa, a exemplo do Programa Forças no Espore”, destacou o Comandante-Geral do CFN.

