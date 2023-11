Marinha apreendeu seis embarcações na primeira semana de GLO nos portos

A Marinha afirmou que abordou 505 embarcações na primeira semana de GLO nos principais portos do país, das quais seis foram apreendidas por irregularidades administrativas. Também inspecionou onze navios atracados com o emprego de mergulhadores e cães farejadores.

As principais tarefas cumpridas até agora na Operação Lais de Guia são inspeções navais, patrulhas navais e terrestres e inspeções em cascos de navios. “Com apenas sete dias de duração, já foi possível registrar como benefício da operação a troca de informações e (61) ações interagências. Comitês de integração e ações conjuntas permitiram a soma das capacidades de cada órgão, maximizando a eficiência do emprego da tropa”, disse a Marinha no balanço da primeira semana.

As ações integradas têm participação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e Autoridade Portuária (PortosRio). “O esforço contínuo consolida a presença do Estado nas regiões designadas, dificultando o emprego das vias anteriormente utilizadas pelo tráfico. Simultaneamente, as equipes de inteligência, de forma integrada, monitoram as atividades ilícitas e as mudanças nos padrões de rota das drogas e armas, promovendo estratégias que enfraqueçam a estrutura do crime organizado”, afirmou a força.