Marina Silva e Anielle Franco debatem desigualdades em evento filantrópico

As ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e Anielle Franco, de Igualdade Racial, confirmaram presença no Congresso GIFE, encontro filantrópico no Memorial da América Latina, em São Paulo, na próxima semana.

As ministras vão participar dos painéis de abertura nos dias 12 e 13 de abril para debater sobre justiça social, desenvolvimento socioambiental e equidade racial no país.

O congresso ocorre desde 2000 e é o maior encontro sobre investimento social do Brasil. Neste ano, o tema é “Desafiando Estruturas de Desigualdade” e a programação vai de 12 a 14 de abril.