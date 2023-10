Marina Silva discute papel do setor de seguros diante da mudança do clima

Atualizado em 18 out 2023, 19h49 - Publicado em 19 out 2023, 08h30

Por Redação Atualizado em 18 out 2023, 19h49 - Publicado em 19 out 2023, 08h30

O Ministério do Meio Ambiente vai sediar nesta quinta um evento que discutirá o papel do setor de seguros no enfrentamento à emergência climática. A abertura do workshop, realizado em parceria com Confederação Nacional das Seguradoras e o Mercosul, terá uma fala da ministra Marina Silva.

Ao longo do dia, lideranças do mercado, especialistas e autoridades dos governos dos países do Mercosul discutirão alternativas no enfrentamento dos atuais desafios climáticos.

Durante o evento, haverá painéis sobre como o seguro pode fazer parte de uma agenda de adaptação e mitigação climática de cidades, como estar um passo à frente de eventos climáticos extremos e o seguro como ferramenta para o fortalecimento do agronegócio.

Os participantes também debaterão o papel do regulador na construção de um mercado de seguros alinhado às necessidades da emergência climática e futuro da gestão do risco climático sob a perspectiva do setor.

Publicidade

Siga