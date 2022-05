Marília reencontra Lula, após ser abandonada pelo petista

Em evento marcado pela defesa de um “leque amplo” de alianças, a oficialização do apoio do Solidariedade à candidatura de Lula (PT), em São Paulo, contou com a presença da deputada Marília Arraes. Na última semana, a parlamentar viu subir no telhado o possível endosso do ex-presidente à sua campanha ao governo de Pernambuco.

A ex-petista, que tem usado e abusado da imagem de Lula na sua pré-campanha, fez questão de divulgar um vídeo anunciando sua presença. Embora o ex-presidente tenha decidido apoiar Danilo Cabral (PSB) ao Executivo pernambucano, por um acordo entre as siglas, a relação com a neta de Miguel Arraes não parece ter sido estremecida.

“O presidente Lula já chegou, está aqui ao nosso lado. Vamos simbora, que a gente vai mudar Pernambuco, mudar o Brasil”, declarou, exibindo o ex-presidente.

Também discursaram os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Omar Aziz (PSD-AM), protagonistas da CPI da Covid, e o deputado Marcelo Ramos (PSD-AM).

Depois do climão desencadeado pelas vaias recebidas por Paulinho da Força durante ato das centrais sindicais, há duas semanas, o cacique do Solidariedade decidiu manter para esta terça o apoio oficial da legenda à candidatura de Lula e do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) à Presidência.

‘Com Solidariedade e Lula a gente muda o Brasil’ é o mote da aliança.

Paulinho chegou a ameaçar cancelar o evento após as vaias — ele, que participava virtualmente, ficou magoado porque ninguém da cúpula petista foi ao microfone para defendê-lo dos ataques.

No dia seguinte, Lula chamou o presidente do Solidariedade para conversar — disse que não tinha nada a ver com a hostilidade do público e reforçou a importância da aliança entre os dois partidos.