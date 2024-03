Marco legal pode expandir mercado de seguros em R$ 300 bilhões, diz estudo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado pode votar, nesta quarta-feira, o projeto de lei complementar 29 de 2017, conhecido como novo marco legal dos seguros no Brasil. Um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) aponta que a proposta tem potencial para dobrar a participação do setor no PIB, de 3% para 6% – um crescimento de 300 bilhões de reais.

Especialistas envolvidos na discussão do projeto – apoiado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) – afirmam que o texto levaria o país à lista de economias com legislação mais avançada sobre o tema e poderia quase zerar os litígios entre consumidores e empresas, além de simplificar a contratação de seguros.

O projeto tem relatoria do senador Jader Barbalho (MDB-PA) e está na pauta de votação da CCJ nesta quarta.