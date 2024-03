Marca de brinquedos quer faturar R$ 30 milhões em 1º ano na Feira Abrin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Leo&Leo e a Letron, marcas do Grupo Leonora, lançaram 40 brinquedos educativos durante sua primeira participação na Feira Abrin 2024, que começou no domingo, 3, e vai até esta quarta, 6, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O grupo espera faturar 30 milhões de reais com os novos produtos neste ciclo inicial, até a próxima edição da feira, e vender mais de 300.000 unidades até o fim do ano.

Entre os lançamentos estão livro e bloco de colorir, kit pintura, quebra-cabeça 3D, carimbo e guache. Ainda há produtos transversais com a Letron, que compõe a linha de eletrônicos do grupo, como o pop it e o jogo da memória eletrônicos.

Todos os itens são voltados para crianças de 3 a 12 anos que demonstram interesse em atividades artísticas, manuais e brincadeiras lúdicas, com personagens, cenários e situações para estimular a imaginação.