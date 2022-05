Mallu Magalhães volta ao Brasil para shows no Rio e em São Paulo

Quase quatro anos longe dos palcos brasileiros, a cantora Mallu Magalhães, 29, volta em agosto ao país para apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo.

No repertório, estarão canções do último álbum da artista, Esperança, lançado em junho de 2021, além de hits como Velha e Louca e Sambinha Bom. Sucessos da Banda do Mar — parceria com o marido da cantora, Marcelo Camelo — também serão revisitados.

“Nunca senti que deixei o Brasil, porque mantenho aí meu coração, ligações e trabalho. Penso em voltar a morar no país por estadias mais longas, o que adoro fazer”, diz a cantora — que em breve completa quinze anos de carreira.

As apresentações, inclusive, marcam o retorno de Mallu aos palcos após a pandemia. A cantora passará ainda neste mês por Londres, Amsterdã e Bruxelas, com shows em Portugal em junho e, por fim, no Brasil em agosto.

Mãe de Luísa, de seis anos — fruto de seu relacionamento com Camelo –, Mallu diz não ter ainda planos de aumentar a família. “Lembro que quando quis ter um filho, tive esse desejo muito intensamente e sonhei muito com ele. Sinto que, se for para ter outro, preciso viver esse desejo de novo. Nesse momento, estou aproveitando a Luísa e dando todo tempo que posso a ela”, diz.