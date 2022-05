Malafaia inaugurou 40 templos no país durante a pandemia

Silas Malafaia pretende inaugurar 14 igrejas até o final do ano, ao custo médio de 1,2 milhão de reais cada, sem contar o aluguel do imóvel, em geral com capacidade para mil pessoas. ‘Eu só faço igreja top, com equipamento de ponta, telas de led, som profissional e poltronas individuais’, disse.

De julho de 2020, quando os cultos voltaram a ser permitidos durante a pandemia, até agora, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, comandada pelo pastor, já abriu 40 novas unidades no país. Só neste mês foram inaugurados templos em Pernambuco, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Do total de locais abertos até o fim do ano, 11 estarão de pé antes das eleições, promete Malafaia, que disse que a expansão não tem relação com o calendário eleitoral e nem com a sua aliança política com Jair Bolsonaro.

O pastor invocou a sua versão do “data povo” e disse que a impressão de quem “roda as igrejas pelo país” é a de que Bolsonaro está bem mais à frente de Lula na corrida pelo eleitorado evangélico, ao contrário do que dizem pesquisas eleitorais que apontam empate técnico entre os candidatos. Ele contou que durante as suas pregações tem mencionado os nomes dos dois para observar como reagem os fiéis.

“A minha pesquisa é o boca a boca na igreja. Não acredito em empate técnico entre entre o povo evangélico. Pra mim está 60% pro Bolsonaro, 20% pro Lula e 20% para os que ainda não se decidiram ou que vão em um Ciro Gomes da vida”, disse.