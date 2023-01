Malafaia ataca Moraes e chama ataques bolsonaristas de ‘exagero’

Silas Malafaia publicou um vídeo nas redes para negar que esteja fugindo do país. O pastor garante que vai viajar de férias com a família e que todo o roteiro já estava programado antes mesmo dos atentados terroristas do domingo.

Ao falar dos ataques, aliás, o pastor disse que é contra “quebra-quebra”, mas classificou a ação criminosa dos bolsonaristas de “exageros”. Malafaia atacou Alexandre de Moraes dizendo que o ministro conduz um inquérito “ilegal e imoral” no STF e que “rasga sucessivamente a Constituição”.

“Nunca vi a imprensa, a esquerda nem Lula nem ninguém dizer que o senhor Alexandre de Moraes comete atos antidemocráticos. Um inquérito ilegal, imoral. Gente do povo presa sem o devido processo legal. Rasga sucessivamente a Constituição e nunca ninguém diz que esse indivíduo comete atos antidemocráticos. A paciência do povo tem limites. O exagero é pela maldade que vem fazendo — eu não concordo com o exagero, quero deixar bem claro. O povo é o supremo poder. Não brinque nem massacre o povo porque tem revolta popular”, disse Malafaia.