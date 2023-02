Mais de 80% das empresas investem em diversidade e inclusão, aponta estudo

Uma pesquisa feita com 117 empresas brasileiras mostrou que 81% têm um orçamento dedicado apenas a ações de diversidade e inclusão. O estudo “Panorama das Estratégias de Diversidade no Brasil 2022 e tendências para 2023” foi feito pela Blend Edu, startup especializada no tema.

A pesquisa compara as respostas com os dados coletados em 2020 e aponta direcionamentos do mercado. No levantamento anterior, apenas 67% das empresas planejavam investimentos em ações inclusivas.

“Há uma tendência de aumento no nível de estrutura interna e recursos alocados para que o programa e a estratégia de diversidade avancem”, diz o relatório da startup.

O levantamento abrange pequenas empresas com até 99 funcionários até grandes companhias com mais de 10.000 colaboradores. Uma das conclusões é que até os menores negócios estão atentos ao tema.

Se antes nenhuma empresa de pequeno porte alocava recursos para estratégias de diversidade, agora, as ações estão previstas no orçamento de 75% dos negócios com menos de 100 funcionários.

O estudo também buscou elencar as 20 empresas consideradas referência em diversidade. São elas: AGCO, Alicerce Educação, Ambev, Cheesecake Labs, Grupo Boticário, LafargeHolcim, L’Oréal Brasil, Lojas Quero-Quero, Magalu, Mondeléz, Natura, OLX Brasil, Phomenta, Schneider Eletric, Senff, Solar Coca-Cola, Thoughtworks, Vagas, Vivo e Wondersize.