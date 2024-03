Maioria dos egressos de curso da Iochpe segue trabalhando, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa realizada pelo Plano CDE a pedido da Fundação Iochpe mostra que a maioria dos egressos dos cursos Formare continua trabalhando, estudando e com melhores salários. De acordo com o levantamento, 80% dos ex-alunos do programa de qualificação profissional continuam empregados e, desse total, 94% ocupam vagas formais.

O estudo também aponta que 90% estão dando continuidade aos estudos – 71% matriculados em cursos de ensino superior ou pós-graduação e 19% em cursos técnicos.

Após 6 anos de conclusão do Formare, a remuneração dos jovens cresceu 142%.

A pesquisa mostra que 89% de ex-alunos do Formare conquistaram vagas formais logo no primeiro emprego. Além disso, 88% dos jovens que passaram pelo programa de qualificação afirmaram que não teriam feito o curso se não existissem os benefícios.

“Os jovens que passaram pelo programa Formare perceberam que o mercado de trabalho se revelou mais propício a novas conquistas, escolhas e possibilidades. Quem conclui o programa percebe muitos benefícios em sua jornada de carreira, algo impensado antes de ingressarem no programa”, afirma Claudio Anjos, presidente da Fundação Iochpe.

O levantamento detectou o rendimento mensal médio dos egressos do programa. A média salarial desse grupo é de 2.883 reais. Na pesquisa realizada em 2021, o rendimento médio era de 2.057,61 reais. Em 2018, era de 1700,67 reais. A diferença entre as duas pesquisas recentes é de 40%, para uma inflação (IPCA) de cerca de 17% de 2021 a 2023.

De acordo com a pesquisa, 41,3% concluíram o ensino médio; 26,3% têm o superior completo; 20,3% concluíram um curso técnico; 7% têm o superior incompleto; 3,8% o técnico incompleto; e 1,3% o ensino médio incompleto.

O estudo “Trajetória profissional dos ex-alunos Formare” foi realizado entre outubro e novembro de 2023, por e-mail, contando com a participação de 1.157 respondentes. O objetivo do levantamento foi entender a trajetória de empregabilidade e os indicadores associados à educação e mercado de trabalho de ex-alunos do programa Formare.