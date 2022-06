Maceió terá camarote para cadeirantes em shows do São João

A festa junina promovida pela prefeitura de Maceió, o “Maior São João do Litoral do Brasil”, neste fim de semana, conta com uma novidade para os cadeirantes: um camarote coberto de 36 metros quadrados com visão facilitada do palco onde ocorrem os shows musicais.

A estudante Ana Clara Lemos, de 18 anos, foi uma das pessoas que curtiram o local. Foi uma experiência incrível. Um espaço dedicado aos cadeirantes foi fundamental na minha decisão de vir à festa”, afirma.

Além do camarote, a organização da festa preparou outras iniciativas focadas nas PcDs. Há acesso facilitado ao local da festa, com a disponibilização de uma portaria exclusiva para o embarque e desembarque desse grupo. Uma van para o transporte das PcDs até o portal que dá acesso à arena dos shows também está à disposição.

Segundo o prefeito da capital alagoana, JHC, o São João de Maceió foi concebido para todos. “Preparamos um espaço e entrada exclusivos para as pessoas com deficiência, garantindo mais comodidade a quem vai curtir o São João. Festa boa tem inclusão e alegria”, afirmou.

