Lula viaja ao Egito e à Etiópia e participa de cúpula da União Africana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará, nesta semana, a segunda viagem oficial do atual mandato à África. Ele terá agendas no Egito, em 14 e 15 de fevereiro, e na Etiópia, de 16 a 18 de fevereiro. Na capital etíope, Adis Abeba, o petista vai participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

O convite para a visita ao Egito partiu do presidente do país, Abdul Fatah al-Sisi, antes da posse de Lula. O Itamaraty afirma que o diálogo com o Brasil foi estreitado com as negociações para a saída de brasileiros que estavam na Faixa de Gaza em meio ao conflito entre Israel e Hamas.

Há expectativa de que o governo egípcio aprove, em breve, novos abatedouros e frigoríficos no Brasil para exportação de carne bovina. Em 2023, o país africano abriu mercado para produtos brasileiros como peixes e derivados, carne de aves, algodão e gelatina e colágeno.

Outro tema do diálogo será a abertura de uma rota aérea entre os dois países, ligando São Paulo ao Cairo.

Na Etiópia, Lula também fará uma visita de Estado e participará da Cúpula da União Africana. A sede da entidade, que se tornou membro oficial do G20 em 2024 com apoio do Brasil, fica na capital etíope, Adis Abeba.

Com a participação de dezenas de chefes de Estado e governo na cúpula, a expectativa é de que o presidente faça diversas reuniões bilaterais, ainda não definidas.